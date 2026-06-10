OPmobility et ProLogium discutent d'une collaboration
Le spécialiste de la mobilité durable et le groupe dédié à la R&D et à la production à grande échelle de batteries solides ont signé un protocole d'accord pour discuter d'une collaboration.
Publié le 10/06/2026 à 08:43
Dans le détail, ProLogium fournira à son partenaire OPmobility des cellules de batteries à électrolyte solide pour des essais de performance électrique. De son côté, le Français sera chargé de la conception, du développement et de l'assemblage des modules de batteries utilisant les cellules de batteries solides de son partenaire.