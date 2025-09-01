Planisware lance un programme de rachat d'actions

L'éditeur de logiciels SaaS Planisware annonce le lancement d'un programme de rachat d'actions, afin de procéder d'ici au 31 décembre prochain au plus tard, à des rachats d'actions sur Euronext Paris pour un montant maximum de 10 millions d'euros.



Dans ce cadre, un prestataire de services d'investissement, à savoir Rothschild Martin Maurel, réalisera ses rachats de manière indépendante, sous réserve des conditions de marché et conformément à la réglementation applicable.



Les actions ainsi rachetées ont vocation à être utilisées en vue de leur livraison dans le cadre de plans de rémunération en actions attribuées à des employés et mandataires sociaux et ainsi éviter la dilution des actionnaires existants.