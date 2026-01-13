UBS dégrade sa recommandation sur Telia de "achat" à "neutre", malgré un objectif de cours rehaussé de 35,7 à 41,6 couronnes suédoises, une cible qui ne laisse que 6% de potentiel de progression pour le titre de l'opérateur de téléphonie nordique.
"Telia est devenue l'une des cartes les plus défensives du secteur, marquant un grand changement par rapport à la perception précédente, mais nous voyons la valorisation pleine et tous les catalyseurs visibles intégrés", juge le broker.
Telia Company AB est le 1er opérateur scandinave de télécommunications. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit :
- prestations de services de télécommunications (84,1%) : prestations de téléphonie mobile (19 millions d'abonnés à fin 2024), de téléphonie fixe (0,2 million d'abonnés), de transmission télévisée par câble (1,1 million), d'accès à Internet haut débit (3,2 millions), etc. ;
- prestations de services médias (9%) : production et diffusion de contenus audiovisuels (chaînes TV4, C More et MTV) ;
- autres (6,9%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Suède (48,7%), Finlande (20,4%), Norvège (16,1%), Lituanie (6,5%), Estonie (4,6%), Danemark (0,1%) et autres (3,6%).
