UBS dégrade sa recommandation sur Telia

UBS dégrade sa recommandation sur Telia de "achat" à "neutre", malgré un objectif de cours rehaussé de 35,7 à 41,6 couronnes suédoises, une cible qui ne laisse que 6% de potentiel de progression pour le titre de l'opérateur de téléphonie nordique.

"Telia est devenue l'une des cartes les plus défensives du secteur, marquant un grand changement par rapport à la perception précédente, mais nous voyons la valorisation pleine et tous les catalyseurs visibles intégrés", juge le broker.