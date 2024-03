Aditya Mittal est un homme d'affaires indien qui a été à la tête de 7 entreprises différentes et occupe actuellement les postes de président de HPCL-Mittal Energy Ltd, président d'ArcelorMittal Nippon Steel India Ltd, directeur général et administrateur d'ArcelorMittal SA, président, directeur général et financier d'ArcelorMittal Europe CZ sro et président, directeur financier du groupe et PDG d'ArcelorMittal Europe chez ArcelorMittal International SA. M. Mittal est également membre du conseil d'administration de la Brookings Institution, d'Aperam SA et de la Wharton School de l'Université de Pennsylvanie et membre de la Young Presidents' Organization (Inde). Au cours de sa carrière, Aditya Mittal a occupé les postes de président de Baffinland Iron Mines Corp, de président et de directeur financier de Mittal Steel Co. NV, directeur financier d'ArcelorMittal NV et membre des jeunes leaders mondiaux du Forum mondial de l'économie. Aditya Mittal a obtenu un diplôme de premier cycle à la Wharton School de l'Université de Pennsylvanie.

