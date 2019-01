L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 03H00 GMT (23/01)

MACRON DÉNONCE LES "MENSONGES" SUR LE TRAITÉ FRANCO-ALLEMAND

AIX-LA-CHAPELLE, Allemagne - Emmanuel Macron s'en est violemment pris mardi aux auteurs de "mensonges" et de "caricatures" véhiculés notamment par l'extrême droite sur le nouveau traité de coopération franco-allemande, estimant que leurs auteurs se rendaient "complices des crimes du passé".

"Ceux qui oublient la valeur de la réconciliation franco-allemande se rendent complices des crimes du passé", a estimé le chef de l'Etat français lors de la signature du traité à Aix-la-Chapelle, en Allemagne.

"Ceux qui caricaturent ou répandent le mensonge font mal à notre Histoire et à nos peuples qu'ils prétendent défendre en voulant faire bégayer nos Histoires", a-t-il ajouté.

Le traité signé dans la matinée par le chef de l'Etat et la chancelière allemande Angela Merkel affirme la volonté des deux pays de "faire converger leurs économies et leurs modèles sociaux" et de "rapprocher leurs sociétés".

Paris et Berlin s'y engagent notamment à coordonner leurs positions européennes, à approfondir leur coopération en matière de politique étrangère et à faire converger leurs politiques de sécurité et de défense.

L'annonce de la signature de ce traité a donné lieu depuis plusieurs semaines à une série d'informations dénuées de fondement. Dans une interview au quotidien suisse Le Temps publiée ce mardi, Marine Le Pen estime que "converger autant avec l'Allemagne est un abandon de souveraineté, une trahison."

---

SANS ACCORD, LA FRONTIÈRE SERA RÉTABLIE EN IRLANDE, DIT L'UE

BRUXELLES - L'Irlande du Nord et la République d'Irlande seront séparées par une frontière physique si le Royaume-Uni quitte l'Union européenne sans avoir conclu d'accord de retrait, a prévenu mardi le porte-parole en chef de la Commission européenne.

Cette mise en garde est conforme à la position défendue par le bloc qui prévoit que l'Irlande soit chargée d'appliquer les dispositions douanières et les contrôles réglementaires liés aux importations de produits britanniques si aucun accord n'était trouvé et ratifié.

BREXIT : LONDRES NE SAIT PAS ENCORE QUOI DEMANDER À L'UE

LONDRES - Le gouvernement britannique travaille à la mise au point des requêtes qu'il entend formuler auprès de l'Union européenne pour tenter de sortir de l'impasse sur le Brexit, a déclaré mardi le ministre chargé du retrait britannique de l'UE, Stephen Barclay.

Tenue de présenter un "plan B" après le rejet massif par la Chambre des communes, le 15 janvier, de son projet d'accord de divorce avec l'UE, Theresa May s'est bornée lundi à déclarer aux parlementaires qu'elle chercherait à arracher de nouvelles concessions aux Européens tout en se montrant davantage à l'écoute des élus.

Interrogé sur les propositions spécifiques que Londres entendait formuler, Stephen Barclay a répondu: "Nous y travaillons dans le cadre de notre exercice d'écoute."

L'opposition travailliste a déposé lundi soir un amendement qui contraindrait le gouvernement à laisser aux élus le temps d'examiner plusieurs options sur le Brexit, y compris celle d'un second référendum.

Les députés des Communes se réunissent le 29 janvier pour débattre et voter sur de nouvelles mesures sur le Brexit, toujours programmé le 29 mars à 23h00 GMT.

LE POINT sur les négociations du Brexit

---

LIAM FOX À DAVOS POUR DISCUTER DES ACCORDS COMMERCIAUX POST-BREXIT

LONDRES - Le ministre britannique du Commerce Liam Fox va profiter de son passage de deux jours au Forum économique mondial de Davos pour discuter avec ses homologues du monde entier du renouvellement de leurs accords commerciaux après la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne.

A un peu plus de deux mois de la date fixée pour le Brexit, aucun consensus n'a encore émergé à Londres sur la manière, ni même l'opportunité de mener à bien ce retrait.

Fox a déclaré qu'il espérait reproduire une quarantaine d'accords commerciaux conclus par l’Union européenne avec des pays tiers au moment du divorce, mais le Financial Times a rapporté la semaine dernière qu'aucun ne serait prêt d'ici au 29 mars.

Le gouvernement britanniques a depuis signé des accords post-Brexit avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande.

Des rencontres avec des représentants de Corée du Sud, de Hong Kong, du Canada, de Colombie et d'Israël sont prévues, précise le ministère.

---

RENAULT: CONSEIL D'ADMINISTRATION JEUDI POUR L'APRÈS-GHOSN

PARIS - Renault a convoqué un conseil d'administration jeudi pour travailler à la succession de son PDG Carlos Ghosn, a déclaré mardi soir Bruno Le Maire, confirmant une information de Reuters sur cette réunion susceptible d'apaiser les tensions avec Nissan deux mois après l'arrestation au Japon du patron de l'alliance, Carlos Ghosn.

Le conseil d'administration, qui se réunira à partir de 10h00 (09h00 GMT), va réfléchir à la désignation de Jean-Dominique Senard, actuel président de Michelin, à la présidence et à la promotion de Thierry Bolloré, actuel directeur général adjoint, au poste de directeur général, selon trois sources.

Ces noms ont, comme attendu, été proposés par le comité des nominations du constructeur automobile français.

Le tribunal de district de Tokyo vient de rejeter une nouvelle demande de libération sous caution de Carlos Ghosn, malgré la proposition de ce dernier de porter un bracelet électronique à la cheville.

---

MACRON JEUDI DANS LA DRÔME, TROISIÈME ÉTAPE DU DÉBAT

PARIS - Emmanuel Macron aura un échange sous la forme d'un déjeuner, jeudi midi, avec des élus de la Drôme, troisième étape du chef de l'Etat dans le cadre du grand débat national organisé en réponse à la crise des "Gilets jaunes".

Après l'Eure et le Lot la semaine dernière, où les échanges ont duré à chaque fois plus de six heures et demie se sont tenus devant 600 maires, le chef de l'Etat réunira "l’ensemble des présidents des associations des maires et des maires ruraux des 12 départements de la région", a indiqué l'Elysée.

---

NEIGE : VINGT-NEUF DÉPARTEMENTS EN VIGILANCE ORANGE

PARIS - La Tour Eiffel, qui accueille près de sept millions de visiteurs par an, a rouvert ses portes mardi à 17h après avoir été fermée en raison de la neige qui tombe sur la capitale.

Vingt-neuf départements français ont été placés en vigilance orange par Météo France en raison d'un important épisode neigeux, avec des chutes de neige ou du verglas dans des proportions importantes attendues ce mardi dans le Nord, le Centre et le Sud-Ouest.

---

EMILIANO SALA : LES RECHERCHES REPRENDRONT MERCREDI MATIN

PARIS - Le footballeur italo-argentin Emiliano Sala se trouvait à bord d'un avion de tourisme porté disparu depuis lundi soir au-dessus de la Manche.

Les autorités maritimes françaises ont été informées lundi vers 23h00 de la perte de contact radar et radio d'un avion de tourisme au-dessus de la Manche, a confirmé la préfecture maritime de la Manche et de la Mer du Nord. L'avion parti de Nantes devait rejoindre Cardiff.

Les recherches ont été engagées dès lundi soir. Deux avions, deux hélicoptères et un bateau ont poursuivi les opérations dans la journée de mardi mais la police de Guernesey a annoncé dans la soirée qu'elles étaient suspendues. Elles devraient reprendre mercredi au lever du jour.

---

FIN DE GARDE A VUE POUR LE CHANTEUR CHRIS BROWN A PARIS

PARIS - La garde à vue du chanteur américain Chris Brown, entendu à la suite d'accusations de viol, et de deux de ses proches a été levée mardi soir. Les trois hommes, officiellement soupçonnés de "viol aggravé" et d'"infraction à la législation sur les stupéfiants", avaient été interpellés lundi à Paris.