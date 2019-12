PSA et FCA avancent dans leur projet de fusion en dépit des poursuites de GM - sources

MILAN/PARIS (Agefi-Dow Jones)--Les constructeurs automobiles Group PSA et Fiat Chrysler Automobiles (FCA) avancent dans leur projet de conclure un accord sur une fusion de près de 50 milliards d'euros au cours des prochaines semaines, ignorant ainsi les poursuites judiciaires récemment engagées par General Motors contre le groupe italo-américain aux Etats-Unis.

Les deux entreprises ont écrit à leurs salariés la semaine dernière que les négociations progressaient et qu'elles avaient l'intention de signer prochainement un protocole d'accord. Plus de 50 personnes travaillent sur le projet de fusion depuis que Fiat Chrysler et PSA ont annoncé un accord fin octobre, ont déclaré les sociétés dans un document interne, dont une copie a été consultée par The Wall Street Journal.

Fiat Chrysler et PSA ont informé leurs salariés plusieurs jours après le dépôt par GM d'une plainte contre Fiat Chrysler affirmant que ce dernier avait soudoyé les négociateurs syndicaux américains pour obtenir un avantage concurrentiel lors des négociations collectives en 2011 et 2015.

Dans sa plainte, GM accuse directement Sergio Marchionne, l'ancien patron de Fiat Chrysler décédé l'année dernière, d'avoir autorisé des pots-de-vin alors que le constructeur automobile cherchait à obtenir un avantage sur GM en réduisant ses propres coûts salariaux.

Fiat Chrysler a démenti ces allégations et les a qualifiées "d'infondées ".

Les partenaires de fusion ont discuté de ces poursuites, mais il est peu probable qu'elles fassent dérailler l'accord, selon des sources des deux bords impliquées dans les négociations. PSA est d'accord avec la position de Fiat Chrysler selon laquelle la plainte est sans fondement, selon certaines de ces sources, qui ont précisé que des avocats et d'autres spécialistes avaient examiné la plainte de GM pour la partie française. PSA devrait soutenir toute contre-mesure, telle que des poursuites contre GM, selon ces personnes.

Si le litige se poursuit au-delà de la conclusion de l'accord entre PSA et FCA, Carlos Tavares, le président du directoire de PSA, serait tout à fait qualifié pour y faire face, ont déclaré ces personnes. Des contre-poursuites de Fiat Chrysler conduiraient probablement à des discussions entre les constructeurs automobiles, et Carlos Tavares a développé de bonnes relations de travail avec Mary Barra, la directrice générale de GM, lors du rachat d'Opel à GM en 2017.

Le message adressé aux salariés de Fiat Chrysler et de Peugeot qualifiait le protocole d'accord de "document formel qui témoigne de la volonté des deux entreprises de travailler ensemble pour créer une fusion à 50/50". Le processus de négociations est supervisé par Doug Ostermann, trésorier du groupe Fiat Chrysler et responsable mondial du développement commercial, et Olivier Bourges, vice-président exécutif des divisions programme et stratégie de PSA. Les deux parties ont mis sur pied neuf "équipes de travail" pour travailler sur les négociations, selon le document.

Fiat Chrysler et PSA ont déclaré aux salariés que les deux sociétés resteraient concurrentes jusqu'à ce que la fusion soit réalisée.

-Eric Sylvers et Nick Kostov, The Wall Street Journal

(Nora Naughton a contribué à cet article)

(Version française Valérie Venck) ed: ACD

Agefi-Dow Jones The financial newswire