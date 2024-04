David L. Calhoun est un homme d'affaires qui a été à la tête de 18 entreprises différentes et qui occupe le poste de président, chef de la direction et directeur de The Boeing Co., de président et chef de la direction de Nielsen Finance LLC et de chef de la direction de NetRatings LLC. M. Calhoun est également membre du conseil d'administration de Caterpillar, Inc. (ancien président indépendant), de Nielsen Consumer Neuroscience, Inc. et de King (Cayman) Holdings Ltd. Dans sa carrière passée, M. Calhoun a été président non exécutif de Gates Global, Inc, président exécutif de Nielsen Holdings Plc, président de The Nielsen Company (US) LLC, président exécutif et directeur général de Nielsen NV (anciennement) et président du conseil d'administration et directeur général de The Nielsen Company (US), Inc. (qui sont toutes des filiales de Nielsen Holdings Plc), président indépendant de Gates Corp, directeur général principal de The Blackstone Group, Inc. et président de Gates Industrial Corp. Plc (une filiale de The Blackstone Group, Inc.), président-directeur général de The Nielsen Co., président-directeur général de GE Aviation Systems North America LLC, président-directeur général de GE Lighting Solutions LLC, président-directeur général de GE Transportation, président-directeur général de GE Infrastructure (Shanghai) Co., Ltd, président-directeur général de GE Infrastructure LLC, président-directeur général de Employers Reinsurance Corp. et président de la région Pacifique de GE Plastics. M. Calhoun a obtenu un diplôme de premier cycle de la Virginia Polytechnic Institute & State University.

Principales sociétés BOEING Chief Executive Officer NetRatings LLC NetRatings LLC Internet Software/Services Technology Services NetRatings LLC provides on-line audiences, advertising, and marketing measurement products. Its products are used for measurement and analysis of advertising, video, consumer-generated media, word of mouth, commerce, and consumer behavior. The company is headquartered in New York, NY. Chief Executive Officer