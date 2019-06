Alibaba dépose une demande de cotation à Hong Kong, selon une source

Cette transaction pourrait permettre à la plate-forme chinoise de commerce électronique de lever jusqu'à 20 milliards de dollars (17,9 milliards d'euros), ont rapporté le mois dernier des sources.

L'IPO d'Alibaba à Wall Street avait permis en 2014 de lever un record de 25 milliards de dollars. Le fondateur du groupe, Jack Ma, avait déjà exprimé à l'époque le souhait d'entrer également à la Bourse de Hong Kong, mais la structure de gestion d'Alibaba ne le permettait pas. Depuis les règles de cette place boursière ont changé afin d'attirer les start-ups technologiques chinoises.

Une cotation à Hong Kong permettrait à Alibaba de dégager suffisamment de fonds pour des investissements technologiques, désormais vus comme une priorité par la Chine au vu du ralentissement de la croissance et d'intensification des tensions avec les Etats-Unis.

Elle donnerait aussi aux investisseurs de Chine continentale un accès direct à l'un des plus grands succès boursiers du pays, via la connexion boursière Stock Connect entre Hong Kong, Shanghai et Shenzhen.

Depuis son introduction à Wall Street, Alibaba a presque doublé de taille pour devenir la plus grande société chinoise cotée en Bourse, avec une valeur de marché de plus de 400 milliards de dollars.

Alibaba s'est abstenu de tout commentaire.

(Julie Zhu à Hong Kong, avec la contribution de Mekhla Raina à Bangalore; Claude Chendjou pour le service français, édité par Benoît Van Overstraeten)