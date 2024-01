La nouvelle année a apporté son lot de nouveaux calculs pour tous ceux qui planifient leur retraite.

Les chèques de la sécurité sociale sont un peu plus élevés ce mois-ci, grâce à l'ajustement annuel au coût de la vie (COLA), mais la hausse des primes de la partie B de l'assurance-maladie va réduire l'augmentation. Entre-temps, de nouvelles protections contre le coût élevé des médicaments sur ordonnance sont en place, ainsi que de nouvelles règles régissant les distributions minimales requises sur les comptes de retraite. Enfin, l'âge auquel vous pouvez prétendre à l'intégralité des prestations de la sécurité sociale a été franchi.

Examinons cinq changements importants en matière de retraite qui entrent en vigueur ce mois-ci.

LE COLA ENTRE EN VIGUEUR

L'indexation annuelle de la sécurité sociale arrive sur les comptes bancaires ce mois-ci. L'ajustement à l'inflation est lié à l'évolution des prix à la consommation dans l'ensemble de l'économie. Avec le ralentissement de l'inflation, le COLA 2024 est de 3,2 %, bien moins que l'ajustement historique de 8,7 % en 2023, mais toujours supérieur à la moyenne historique de 2,6 %.

L'inflation est une préoccupation constante pour les retraités, non pas tant en raison des fluctuations annuelles comme celles que nous venons de connaître, mais en raison de la façon dont les prix plus élevés se cumulent et érodent le pouvoir d'achat tout au long de la retraite.

L'indemnité de vie chère de la sécurité sociale offre une protection essentielle, bien qu'elle soit plus significative pour les retraités à revenus moyens et faibles. Le programme remplace une part plus importante de leur revenu d'avant la retraite que pour les retraités plus aisés. Cela signifie qu'une part plus importante de leur revenu de retraite sera protégée par l'indemnité de vie chère.

LES PRIMES D'ASSURANCE-MALADIE AUGMENTENT

La prime mensuelle standard de la partie B de Medicare (qui couvre les services ambulatoires) a été volatile ces dernières années, reflétant l'impact de la pandémie et le coût croissant des médicaments onéreux administrés par les prestataires de soins de santé.

Cette année, la prime de la partie B a fait un bond de 5,9 %, pour atteindre 174,70 dollars. Si vous bénéficiez à la fois de Medicare et de la sécurité sociale, la prime de la partie B est déduite de votre chèque, de sorte que le montant de l'augmentation a une incidence sur votre indemnité de vie chère nette. Cette année, l'augmentation de la prime s'élève à 9,80 dollars par mois, et l'impact est surtout ressenti par les personnes qui perçoivent des prestations modestes ou faibles. Par exemple, pour une personne dont les prestations mensuelles s'élèvent à 1 000 dollars, l'augmentation nette des cotisations n'est que de 2,2 % cette année. En revanche, si votre prestation s'élève à 3 500 dollars, vous remarquerez à peine la réduction - votre augmentation nette est de 2,9 %.

NOUVELLES PROTECTIONS CONTRE LE COÛT DES MÉDICAMENTS SUR ORDONNANCE

Pour la première fois, les personnes âgées bénéficiant de la couverture Medicare Part D pour les médicaments sur ordonnance seront protégées par un plafond sur le total des frais à leur charge. Les dispositions de la loi sur la réduction de l'inflation (IRA), promulguée en 2022 par le président Joe Biden, constitueront un plafond de 3 300 dollars cette année. En 2025, un plafond annuel général de 2 000 dollars sur les frais de médicaments dans le cadre de Medicare Part D entrera en vigueur.

Ces protections aideront immédiatement les patients qui prennent des médicaments coûteux pour des maladies telles que le cancer. L'année dernière, les patients prenant des médicaments tels que Lynparza, Ibrance et Xtandi devaient débourser environ 12 000 dollars par an, selon KFF, une organisation à but non lucratif spécialisée dans la politique de santé.

NOUVELLES RÈGLES POUR LES DISTRIBUTIONS MINIMALES OBLIGATOIRES

Avez-vous atteint l'âge auquel vous devez commencer à retirer des fonds de votre épargne à imposition différée ? Les distributions minimales requises (DMR) ont été une cible mouvante ces derniers temps. Le Congrès américain a relevé l'âge de départ des RMD de 70 à 72 ans en 2020, puis l'a de nouveau relevé l'année dernière, à 73 ans. L'âge minimum continuera à augmenter progressivement pour atteindre 75 ans en 2033. Les dates requises varient en fonction de votre âge. Consultez donc cette page de l'IRS pour connaître vos échéances personnelles en matière de RMD.

La plupart des sociétés de services financiers peuvent calculer les RMD pour vous, mais c'est à vous qu'il incombe de payer la pénalité si vous ne le faites pas. La pénalité pour ne pas avoir pris un RMD à temps est de 25 % du montant par lequel votre retrait n'a pas atteint le minimum requis.

Les comptes 401(k) d'une entreprise où vous travaillez encore et les Roth IRA constituent des exceptions. Nouveauté cette année : Les comptes Roth(k) détenus dans le cadre d'un plan d'entreprise sont également exemptés de RMD.

LE RELÈVEMENT DE L'ÂGE DE LA RETRAITE : NOUS Y SOMMES PRESQUE

L'âge de la retraite complète (FRA) est le moment où vous pouvez demander à bénéficier de la sécurité sociale et recevoir 100 % des prestations que vous avez gagnées. Il s'agit d'une caractéristique essentielle du programme, puisque vous pouvez demander une prestation de retraite dès 62 ans ou attendre jusqu'à 70 ans ; le montant de votre prestation mensuelle sera plus élevé - ou plus faible - en fonction du moment où vous l'aurez atteint.

Les réformes promulguées en 1983 ont progressivement fait passer l'âge de la retraite de 65 à 67 ans. L'idée était d'augmenter le FRA au fil du temps afin d'éviter tout impact soudain sur les personnes proches de la retraite. Aujourd'hui, le changement est presque achevé : le FRA est de 67 ans pour les travailleurs nés en 1960 ou après. Pour eux, l'augmentation de l'âge de la retraite équivaut à une réduction générale des prestations d'environ 13 %.

Vous avez 65 ans cette année ? Joyeux anniversaire - votre FRA est de 66 ans et 10 mois.

Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.