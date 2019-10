Renault avertit sur ses résultats pour 2019 et "réévalue" ses objectifs à moyen terme

(Actualisation : rappel des grandes lignes du plan stratégique "Drive the Future" et des récents changements de gouvernance).

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le constructeur automobile Renault a abaissé jeudi ses objectifs annuels pour 2019, en raison d'une conjoncture "moins favorable qu'anticipé" dans un contexte réglementaire nécessitant des dépenses "toujours accrues". "La nouvelle équipe de direction réévalue les objectifs du plan à moyen terme 'Drive the Future'", a par ailleurs indiqué Renault.

L'industriel a averti qu'en 2019 son chiffre d'affaires publié devrait reculer de 3% à 4%, alors que son objectif précédent portait sur une activité "proche de l'an dernier à taux de change et périmètre constants". Renault a aussi prévenu que sa marge opérationnelle devrait être de l'ordre de 5%, contre une projection précédente d'environ 6%.

Le free cash-flow opérationnel de l'automobile devrait être "positif au second semestre mais sans garantir qu'il le sera pour l'année", a indiqué le groupe, qui tablait précédemment sur un free cash-flow opérationnel de l'automobile "positif" pour 2019.

Le constructeur au losange a indiqué avoir réalisé un chiffre d'affaires de 11,3 milliards d'euros au troisième trimestre 2019, contre 11,5 milliards d'euros unan plus tôt, soit une baisse de 1,6%. A taux de change et périmètre constants, l'activité s'est repliée de 1,4%.

Le chiffre d'affaires de l'Automobile hors Avtovaz est ressorti à 9,7 milliards d'euros au troisième trimestre, soit une baisse de 3,9% par rapport à la période correspondante de 2018. Il a reculé de 3,2% à taux de change et périmètre constants.

"Les détails de ce chiffre d'affaires seront communiqués, comme prévu, le 25 octobre", a indiqué le groupe dans son communiqué.

En octobre 2017, le constructeur automobile avait annoncé qu'il comptait atteindre à l'horizon 2022 un chiffre d'affaires annuel de plus de 70 milliards d'euros et une marge opérationnelle de plus de 7%, des objectifs qu'il s'est fixés dans le cadre de son plan stratégique sur six ans.

Ce plan baptisé "Drive The Future" porte également sur une hausse des ventes de plus de 40%, à plus de 5 millions de véhicules vendus en 2022. En parallèle, Renault avait indiqué son intention d'étendre sa gamme de produits.

Renault lance un avertissement sur ses résultats annuels alors que vendredi dernier, son conseil d'administration a mis fin au mandat de Thierry Bolloré, remplacé à titre intérimaire par sa directrice financière, Clotilde Delbos, le temps pour le groupe de choisir un nouveau directeur général.

Clotilde Delbos remplace aussi Thierry Bolloré au sein du conseil opérationnel de l'Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi.

-Eric Chalmet, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 95; echalmet@agefi.fr ed: LBO

