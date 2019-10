PRESSE: L'Elysée songerait à envoyer le PDG d'Atos à la Commission européenne

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le PDG de l'entreprise de services numériques Atos, Thierry Breton, pourrait être désigné par Emmanuel Macron pour devenir commissaire européen, selon des informations de l'hebdomadaire Le Canard enchaîné.

Selon Le Canard enchaîné en date de mercredi, Thierry Breton "tient la corde" pour siéger dans la future Commission européenne présidée par Ursula von der Leyen, après le rejet par le Parlement européen de la candidature de Sylvie Goulard.

"Un temps évoqué comme possible commissaire européen, Michel Barnier, le négociateur européen pour le Brexit, est désormais totalement hors course", ajoute Le Canard enchaîné. Le commissaire européen de la France sera en charge d'un portefeuille regroupant le marché intérieur, l'industrie, la défense, l'espace, le numérique et la culture.

Si Thierry Breton devait rejoindre la Commission européenne, le dirigeant aurait à gérer sa succession à la tête d'Atos. Selon Bryan Garnier, le plan de succession est toutefois "bien en place". L'intermédiaire financier prévoit que le départ de Thierry Breton, propulserait l'actuel directeur financier, Elie Girard, au rang de PDG d'Atos. Uwe Stelter succéderait à Elie Girard à la tête de la direction financière.

Mercredi, à la mi-séance, l'action Atos se contracte de 1,9%, à 63,92 euros, dans un contexte de recul généralisé des valeurs de la technologie. Le secteur est pénalisé par la présentation mardi soir de comptes trimestriels et de perspectives jugés décevants par le fabricant de puces électroniques Texas Instruments, dont l'action chute de 9,3% en préouverture à Wall Street.

Contactés par l'agence Agefi-Dow Jones, des porte-parole d'Atos n'étaient pas disponibles pour apporter un commentaire tandis que l'Elysée n'était pas en mesure d'apporter un commentaire dans l'immédiat.

