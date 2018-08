BERKSHIRE HATHAWAY : profits en forte hausse et meilleurs que prévu

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Berkshire Hathaway a dévoilé vendredi des résultats meilleurs que prévu au deuxième trimestre. La société d'investissement de Warren Buffett a enregistré un bénéfice net de 12 milliards de dollars, soit 7 301 dollars par action, contre un bénéfice net de 4,262 milliards de dollars, soit 2 592 dollars par action, un an plus tôt. Une nouvelle règle comptable a contraint la société à enregistrer les plus-values latentes sur son portefeuille de titres et de contrats dérivés pour 5 milliards de dollars.Le résultat opérationnel de Berkshire Hathaway, qui exclut les pertes ou gains sur les produits dérivés et sur les investissements, mais aussi les éléments exceptionnels, a, lui, bondi de 67,3% à 6,893 milliards de dollars, soit 4 190 dollars par action de classe A. Il est supérieur au consensus Reuters de 3 387 dollars par titre.Berkshire Hathaway a en particulier bénéficié du retour aux bénéfices de son activité d'assurance, qui comprend l'assureur voiture Geico et le réassureur General Re. Il a généré un profit de 943 millions d'euros contre une perte de 22 millions d'euros un an plus tôt.Ses activités dans les secteurs du chemin de fer, des utilities et de l'énergie se sont aussi distinguées avec des bénéfices en progression de près de 29% à 1,89 milliard de dollars.Les revenus du groupe ont reculé de 8,6% à 62,2 milliards de dollars.Sa trésorerie disponible a atteint 111,1 milliards de dollars contre près de 109 milliards, trois mois auparavant.La valeur comptable des actifs – l'indicateur dont Warren Buffett se sert pour mesurer la performance de sa société – a augmenté de 2,8% à 217 677 dollars.