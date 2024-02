10x Genomics, Inc. est une société de technologie des sciences de la vie. Les solutions intégrées de la société comprennent des instruments, des consommables et des logiciels pour l'analyse des systèmes biologiques. Sa plateforme Chromium comprend les instruments Chromium X Series, Chromium Connect et l'ancien Chromium Controller, des puces microfluidiques et des consommables connexes, permettant l'analyse à haut débit de composants biologiques individuels. Sa plateforme Visium permet aux chercheurs de comprendre la position spatiale des analytes biologiques dans les tissus à haute résolution. Ses produits comprennent Chromium Single Cell Gene Expression, Chromium Single Cell Gene Expression Flex, Chromium Single Cell Immune Profiling, Chromium Single Cell assay for transposase accessible chromatin (ATAC), Chromium Single Cell Multiome ATAC + Gene Expression, Visium Spatial Gene Expression, Visium Spatial Proteogenomics et Xenium In Situ Gene Expression. Son portefeuille de brevets comprend plus de 1 750 brevets délivrés et demandes de brevets.