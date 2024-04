1st Source Corporation est une holding bancaire. La société, par l'intermédiaire de ses filiales, offre une gamme de produits et de services financiers. Sa filiale bancaire, 1st Source Bank (Bank), propose des services bancaires aux entreprises et aux particuliers, des services de fiducie et de conseil patrimonial, ainsi que des assurances aux particuliers et aux entreprises par l'intermédiaire de ses 78 centres bancaires répartis dans 18 comtés de l'Indiana et du Michigan et dans le comté de Sarasota en Floride. La banque propose des services de financement spécialisés pour les équipements de construction, les avions privés et de fret, neufs ou d'occasion, et divers types de véhicules pour les flottes. Elle offre également une gamme de services de fiducie, d'investissement, d'agence et de garde pour les particuliers, les successions et les fiducies, les entreprises et les organisations à but non lucratif. Sa filiale d'assurance, 1st Source Insurance, Inc. propose des assurances dommages, des assurances santé individuelles et collectives, et des assurances vie pour les particuliers et les entreprises. Elle possède et gère également certains titres de placement disponibles à la vente.

Secteur Banques