Le cimentier indien ACC a annoncé jeudi un bénéfice supérieur aux prévisions pour le troisième trimestre, grâce à des hausses de prix et à une forte demande de matériaux de construction.

Le bénéfice après impôt de la société appartenant au groupe Adani a presque quintuplé pour atteindre 5,27 milliards de roupies (63,4 millions de dollars) au cours des trois mois se terminant le 31 décembre, dépassant les estimations moyennes des analystes qui étaient de 4,15 milliards de roupies, selon les données du LSEG IBES.

Les prix du ciment en Inde, en moyenne, ont augmenté de 2,5 % en séquentiel, a déclaré la société de courtage Systematix dans une note, ce qui a permis aux fabricants de gagner plus sur les ventes.

Les fabricants ont également bénéficié d'une hausse de la demande dans les secteurs du logement et de l'infrastructure, favorisée par les dépenses du gouvernement.

Les recettes d'exploitation de la société ont augmenté de plus de 8 % pour atteindre 49,18 milliards de roupies, grâce à une croissance de 17 % en glissement annuel des volumes de vente de ciment et de clinker.

Les analystes s'attendaient à une croissance de 5 à 11 % pour le trimestre.

Les coûts de l'électricité et du carburant d'ACC ont chuté de 10 %, ce qui a entraîné une baisse de 1,5 % des dépenses totales.

"L'achat d'opportunité de coke de pétrole à bas prix contribuera à optimiser davantage les coûts des combustibles au cours des prochains trimestres", a déclaré la société dans un communiqué.

Les hausses de prix et la demande soutenue d'infrastructures ont permis à UltraTech Cement, un concurrent plus important, d'afficher des bénéfices et des revenus pour le troisième trimestre supérieurs aux estimations la semaine dernière.

Les actions d'ACC ont augmenté de 5,5 % après les résultats de jeudi. (1 $ = 83,1175 roupies indiennes) (Reportage de Hritam Mukherjee à Bengaluru)