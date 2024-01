(Alliance News) - Voici un résumé des résultats des sociétés cotées à Londres, publiés mardi et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

Accrol Group Holdings PLC - Fabricant de rouleaux de papier hygiénique de marque privée basé à Blackburn, en Angleterre - Accrol Group Holdings PLC a enregistré un bénéfice avant impôts de 437 000 GBP au cours des six mois précédant le 31 octobre, contre une perte avant impôts de 944 000 GBP l'année précédente. Le chiffre d'affaires du semestre a chuté de 17 % pour atteindre 100,3 millions de livres sterling, contre 121,1 millions de livres sterling au cours de la période intermédiaire correspondante. La baisse des recettes était attendue, car les prix ont baissé à la suite d'"augmentations significatives dues à l'inflation" au cours de l'année. Les coûts des ventes ont chuté de 27 % pour atteindre 72,9 millions de livres sterling, contre 99,3 millions de livres sterling l'année précédente. En ce qui concerne l'avenir, l'entreprise s'attend à ce que les recettes pour l'exercice se terminant le 30 avril s'élèvent à environ 205 millions de livres sterling, ce qui représenterait une baisse par rapport aux 241,9 millions de livres sterling de l'exercice 2023. Le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissements pour l'exercice 2024 devrait s'élever à 21 millions de livres sterling, soit une hausse de 34 % par rapport aux 15,6 millions de livres sterling de l'exercice précédent. Le président Dan Wright déclare : " La croissance de notre gamme de produits de marque et les partenariats que nous développons pour proposer des produits sous licence de haute qualité et de grande valeur avec des marques mondiales, continuent de renforcer l'amélioration de nos prix et de nos marges. C'est avec une confiance accrue que nous envisageons la poursuite de la croissance de l'entreprise".

Colefax Group PLC - Concepteur et distributeur de tissus d'ameublement et de papiers peints basé à Londres - Le chiffre d'affaires du semestre clos le 31 octobre a augmenté de 0,4 % pour atteindre 51,8 millions de livres sterling, contre 51,7 millions de livres sterling l'année précédente. Le bénéfice avant impôt a chuté de 15 % à 4,4 millions de livres sterling, contre 5,2 millions de livres sterling l'année précédente, les dépenses d'exploitation ayant augmenté de 3,8 % à 24,6 millions de livres sterling, contre 23,7 millions de livres sterling au cours du premier semestre de l'exercice 2023. Le groupe déclare un dividende intérimaire de 2,7 pence par action, en hausse de 3,8 % par rapport aux 2,6 pence par action de l'année précédente. Le président du conseil d'administration, David Green, a déclaré : "Le groupe a réalisé de bonnes performances au cours du premier semestre, qui sont globalement conformes aux attentes et font suite à des bénéfices intermédiaires records l'année précédente... Notre division Décoration devrait réaliser une performance exceptionnelle cette année en raison du calendrier des projets, mais en conséquence, le chiffre d'affaires de la décoration sera sensiblement inférieur l'année prochaine."

Psych Capital PLC - Société de médias et investisseur en médicaments psychédéliques basée à Londres - déclare que les recettes ont chuté de 67 % pour atteindre 51 465 GBP au cours du semestre clos le 31 octobre, contre 157 021 GBP l'année précédente, en raison du succès de l'organisation du premier Psych Symposium, selon l'entreprise. Dans le même temps, la perte avant impôts se réduit à 284 734 GBP, contre 929 932 GBP l'année précédente.

Wynnstay Group PLC - Entreprise agricole et de négoce spécialisé basée à Powys, au Pays de Galles - Le chiffre d'affaires a augmenté de 3,2 % pour atteindre 735,9 millions de livres sterling au cours de l'exercice clos le 31 octobre, contre 713,0 millions de livres sterling l'année précédente. Cette augmentation est due à la croissance du chiffre d'affaires de la division Agriculture et de la division Négoce agricole spécialisé. Le bénéfice avant impôt a toutefois chuté de 59 %, passant de 21,1 millions de GBP l'année précédente à 8,7 millions de GBP. Recommande un dividende final de 11,7 pence par action, en hausse de 0,9 % par rapport aux 11,6 pence par action de l'exercice 2022. En ce qui concerne l'avenir, l'entreprise s'attend à ce que les conditions du marché restent difficiles à court terme. L'entreprise se dit bien placée pour poursuivre ses plans de croissance stratégique. Gareth Davies, directeur général, déclare : "Les résultats de cette année ont été générés dans des conditions commerciales beaucoup plus difficiles, avec un sentiment plus faible des agriculteurs, en particulier des producteurs laitiers et des agriculteurs, des coûts de main-d'œuvre et d'énergie plus élevés, et un dernier trimestre faible pour les cultures arables en raison du temps pluvieux prolongé. Comme nous l'avions prévu, les gains exceptionnels de 2022 ne se sont pas reproduits et nos activités dans le domaine des engrais ont dû faire face à l'inversion des prix des matières premières, ce qui a entraîné des pertes de stocks exceptionnelles... Néanmoins, nous avons progressé dans les plans d'investissement du groupe et achevé l'intégration de nos deux acquisitions, Humphrey Feeds et Tamar Milling. Les avantages stratégiques de ces acquisitions n'ont pas encore été pleinement exploités. Nous sommes également ravis de souligner notre vingtième année de croissance annuelle du dividende, avec notre proposition de dividende final".

Kromek Group PLC - Fournisseur de technologies de détection basé à Sedgefield, Angleterre - Le chiffre d'affaires a augmenté pour atteindre 7,1 millions de livres sterling au cours du semestre clos le 31 octobre, contre 6,8 millions de livres sterling l'année précédente. La perte avant impôt se réduit à 3,5 millions de GBP, contre 5,7 millions de GBP l'année précédente, en partie grâce à une réduction de 32 % des coûts de distribution, qui passent de 319 000 GBP l'année précédente à 216 000 GBP, ainsi qu'à une diminution de 18 % des dépenses administratives, qui passent de 7,6 millions de GBP à 6,2 millions de GBP. Pour ce qui est de l'avenir, la société déclare qu'elle "reste sur la bonne voie" pour réaliser des recettes record pour l'ensemble de l'année se terminant le 30 avril, ainsi qu'un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement positif.

Pressure Technologies PLC - Société d'ingénierie basée à Sheffield, en Angleterre - annonce une augmentation de 29 % de son chiffre d'affaires, qui atteint 32 millions de livres sterling pour l'exercice clos le 30 septembre, contre 24,9 millions de livres sterling l'année précédente. La perte avant impôt est ramenée à 1,1 million de GBP, contre 4 millions de GBP pour l'exercice 2022. Chris Walters, directeur général, déclare : "L'amélioration significative des performances au cours de l'exercice 23 reflète le solide carnet de commandes de défense de Chesterfield Special Cylinders et la poursuite du redressement des conditions commerciales du marché du pétrole et du gaz de Precision Machined Components... Malgré les retards dans la chaîne d'approvisionnement de l'énergie hydrogène au cours de l'année écoulée, nous restons bien positionnés sur ce marché émergent pour fournir des solutions de stockage d'hydrogène statiques et mobiles, et pour fournir des services d'inspection, de test et de recertification tout au long de la durée de vie de ces systèmes critiques pour la sécurité à moyen et à long terme."

