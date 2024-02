AerSale Corporation est un fournisseur d'avions et de moteurs commerciaux (équipement de vol) et de leurs pièces détachées aux compagnies aériennes, aux sociétés de location, aux fabricants d'équipement d'origine, aux entrepreneurs du gouvernement et de la défense, ainsi qu'aux fournisseurs de services de réparation et de révision. Les segments de la société comprennent les solutions de gestion d'actifs et les opérations techniques (TechOps). Le segment Asset Management Solutions comprend des activités qui permettent d'extraire de la valeur des acquisitions d'actifs stratégiques, soit en tant qu'actifs entiers, soit en les désassemblant pour obtenir des matériaux utilisables (USM). Le segment TechOps fournit des services aéronautiques internes et à des tiers, notamment des solutions techniques développées en interne, des services complets de maintenance et de modification d'avions lourds, des services de maintenance, de réparation et de révision de composants (MRO), ainsi que des services de désassemblage en fin de vie. Le segment TechOps comprend également des services MRO pour les trains d'atterrissage, les inverseurs de poussée, les systèmes hydrauliques et d'autres composants d'aéronefs.

Secteur Industrie aérospatiale et de défense