Affirm Holdings, Inc. fournit une plateforme pour le commerce numérique et mobile. La plateforme de la société comprend trois éléments principaux : des solutions de paiement au point de vente pour les consommateurs, des solutions de commerce pour les commerçants et une application axée sur le consommateur. Ses solutions de point de vente permettent aux consommateurs de payer leurs achats en montants fixes sans intérêts différés, frais de retard ou pénalités. Elle propose des outils d'activation du commerce, de génération de la demande et d'acquisition de clients. Les consommateurs peuvent utiliser l'application pour demander des prêts à tempérament et, après approbation, ils peuvent utiliser la carte Affirm en ligne ou en magasin pour effectuer un achat. La plateforme de l'entreprise offre des fonctions pour les consommateurs et les commerçants. Ses fonctionnalités destinées aux consommateurs comprennent le passage à la caisse, l'emprunt à la consommation, la carte virtuelle, l'application et la place de marché Affirm et la carte de débit+ Affirm. Les fonctionnalités destinées aux commerçants comprennent, entre autres, affirm at Checkout, le tableau de bord des commerçants, les analyses, l'assistance à la réussite des clients, affirm app et la gestion des retours.