Agile Therapeutics, Inc. est une société de soins de santé pour les femmes, dont l'objectif est de répondre aux besoins de santé non satisfaits des femmes. Le seul produit approuvé de la société, Twirla, également connu sous le nom d'AG200-15, est un patch contraceptif délivré sur ordonnance une fois par semaine. Twirla est une méthode de contraception destinée aux femmes en âge de procréer pour lesquelles un contraceptif hormonal combiné est approprié. Twirla est un patch contraceptif hormonal combiné délivré sur ordonnance, qui contient les principes actifs suivants : l'éthinylestradiol (EE), qui est un œstrogène synthétique, et le lévonorgestrel (LNG), qui est un type de progestatif. Twirla délivre 30 microgrammes d'EE par jour, une dose d'EE compatible avec la dose délivrée par de nombreux contraceptifs oraux couramment prescrits. La société commercialise Twirla aux États-Unis. Twirla s'appuie sur la technologie des timbres transdermiques de la société, appelée Skinfusion. La Skinfusion est conçue pour permettre l'administration de médicaments à travers la peau tout en optimisant l'adhérence du patch, le confort du patient et la possibilité de le porter.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale