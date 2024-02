Air France KLM : Eiffage, Technip, Veolia... les valeurs à suivre demain à Paris

Air France-KLM

La compagnie aérienne publiera ses résultats du quatrième trimestre.



Arkema

Le groupe chimique publiera ses comptes annuels.



Bonduelle

Le spécialiste dans la transformation industrielle des légumes lèvera le voile sur ses résultats 2023.



Clariane

Clariane a annoncé pour 2023 un chiffre d'affaires en croissance organique de 8,4% à 5,04 milliards d'euros et un Ebitda hors IFRS 16 à 614 millions d'euros, en progression de 3,3%. Le groupe de maisons de retraite indique que son résultat net des activités poursuivies, hors IFRS 16, hors dépréciations d'actifs, est positif de 2 millions d'euros, alors qu'il est négatif de 49 millions d'euros avec les dépréciations d'actifs. Le ratio de levier étant supérieur à 3,5 au 31 décembre 2023, le groupe ne versera pas de dividende au titre de l'exercice 2023



Eiffage

Eiffage a dévoilé un résultat net consolidé part du groupe en croissance de 13,1% à 1,013 milliard d'euros en 2023. Le résultat opérationnel courant a progressé de 8,6% à 2,4 milliards d'euros, ce qui représente une marge opérationnelle de 11% contre 10,9% en 2022. La contribution des Travaux au résultat opérationnel courant est en augmentation de 13,9% à 736 millions d'euros, pour une marge opérationnelle portée à 4% contre 3,8% en 2022. La contribution des Concessions au résultat opérationnel courant est en hausse de 7,2% à 1,69 milliard d'euros.



Euroapi

Le spécialiste des principes actifs pharmaceutiques publiera ses comptes annuels.



Exclusive Networks

Le spécialiste de la cybersécurité dévoilera ses résultats 2023.



Getlink

Le concessionnaire du tunnel sous la Manche dévoilera ses résultats 2023.



Neoen

Neoen annonce pour 2023 un chiffre d'affaires à 524,4 millions d'euros, en hausse de 4% à taux de change courants et de 8% à taux de change constants. Le producteur d'énergie renouvelable précise que son Ebitda ajusté a progressé de 15% à 474,8 millions d'euros à taux de change courants, en ligne avec l'objectif annoncé (488,6 millions d'euros à taux de change constants, soit une progression de 18%). Le résultat net ajusté atteint 80,4 millions d'euros, en hausse de 67%. Neoen propose un dividende de 0,15 euro par action, en hausse de 20% par rapport à l'année précédente.



Ramsay Générale de Santé

Ramsay Générale de Santé a publié une perte nette après impôts, part du groupe, de 17,3 millions d'euros pour le semestre clos le 31 décembre 2023, contre un bénéfice net de 43,9 millions d'euros sur la période précédente. Le groupe d'hospitalisation privée invoque "la baisse du résultat d'exploitation et l'augmentation du coût de la dette". L'EBITDA du groupe a diminué de 9,0 % à 284,6 millions d'euros. Il affiche un chiffre d'affaires en hausse de 7,3% à 2,4 milliards d'euros "soutenu par une croissance de l'activité dans toutes les régions et par les acquisitions récentes".



Saint-Gobain

Le spécialiste des matériaux de construction présentera ses résultats 2023.



Technip Energies

Le spécialiste de l'ingénierie et de la technologie pour la transition énergétique publiera ses comptes annuels.



Valeo

L'équipementier automobile publiera ses comptes annuels.



Veolia

Le spécialiste des services à l'environnement dévoilera ses résultats 2023.