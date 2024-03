Regulatory News:

Vitrine du réseau de stations déployées en Ile-de-France, la station hydrogène d’Air Liquide (Paris:AI) située au cœur de la capitale s’inscrit dans l’ambition d’organiser des Jeux plus responsables. À un peu plus de 100 jours du début des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, ce réseau de stations permettra d’avitailler une flotte de 500 véhicules à hydrogène, contribuant ainsi à accélérer l’usage de l’hydrogène dans les transports.

Supporteur Officiel dans la catégorie hydrogène de Paris 2024, Air Liquide a conçu et installé cette station place de l’Alma. Le Groupe l’avitaillera en hydrogène d’origine renouvelable afin d’approvisionner la flotte officielle de Paris 2024. Celle-ci compte notamment 500 voitures à hydrogène Toyota Mirai.

Pour les véhicules à usage intensif, l’hydrogène présente de réels atouts, permettant en particulier des temps de recharge rapides et une grande autonomie. Un plein se fait ainsi en cinq minutes environ, pour une autonomie pouvant aller jusqu’à 650 kilomètres.

Armelle Levieux, membre du Comité Exécutif du groupe Air Liquide et Directrice de l’Innovation supervisant les activités Hydrogène, souligne : “Paris 2024 représente une formidable opportunité d’accélérer le développement et l'adoption de l'hydrogène, solution clé pour réduire les émissions de CO₂, en particulier pour les transports intensifs. Située au cœur de la capitale, la station de la place de l’Alma incarne la vitrine d'un dispositif exceptionnel, qui laissera son empreinte en héritage. Présent sur l’ensemble de la chaîne de valeur de l’hydrogène, Air Liquide contribue au développement de l’hydrogène, molécule essentielle à la transition énergétique.”

L’hydrogène est une solution clé pour décarboner différents secteurs tels que l’industrie et la mobilité. Dans le domaine des transports, qui pèsent pour un quart1 des émissions de CO₂ dans le monde, Air Liquide a multiplié par dix les volumes d'hydrogène fournis à la mobilité en deux ans sur le plan mondial. Le Groupe alimente environ 15 000 voitures, 500 bus et 1 000 camions dans le monde.

La station hydrogène de la place de l’Alma a reçu un financement du Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking (aujourd’hui Clean Hydrogen Partnership), dans le cadre du programme H2ME2, sous la convention de subvention n°700350. Ce partenariat public-privé bénéficie du soutien du programme de recherche et d'innovation Horizon 2020 de l'UE, de Hydrogen Europe et du Hydrogen Europe Research.

Air Liquide est un leader mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie et la santé. Présent dans 72 pays avec 67 800 collaborateurs, le Groupe sert plus de 4 millions de clients et de patients. Oxygène, azote et hydrogène sont des petites molécules essentielles à la vie, la matière et l’énergie. Elles incarnent le territoire scientifique d’Air Liquide et sont au cœur du métier du Groupe depuis sa création en 1902.

Agir au présent tout en préparant l’avenir est au cœur de la stratégie d’Air Liquide. Avec son plan stratégique ADVANCE à horizon 2025, Air Liquide se place sur la trajectoire d’une performance globale, alliant dimensions financière et extra-financière. Positionné sur des marchés d’avenir, le Groupe bénéficie d’atouts puissants tels que son modèle économique alliant résilience et solidité, sa capacité d’innovation ou encore son expertise technologique. Le Groupe développe des solutions en faveur de la transition climatique et énergétique - avec notamment l’hydrogène - et agit pour le progrès dans les domaines de la santé, du numérique ou encore des hautes technologies.

Le chiffre d’affaires d’Air Liquide s’est élevé à plus de 27,5 milliards d’euros en 2023. Air Liquide est coté à la Bourse Euronext Paris (compartiment A) et appartient aux indices CAC 40, CAC 40 ESG, EURO STOXX 50, FTSE4Good et DJSI Europe.

1Source: www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/edition-numerique/chiffres-cles-du-climat

