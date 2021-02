Lire la suite Akero Therapeutics Inc. est une société spécialisée dans la stéatohépatite cardiométabolique non alcoolique (NASH). La société se concentre sur le développement de médicaments destinés à rétablir l'équilibre métabolique et à améliorer la santé globale des patients atteints de la NASH. Son principal produit candidat est l'Efruxifermine (EFX), un analogue du facteur de croissance des fibroblastes 21 (FGF21).... Secteur Recherche biotechnologique et médicale Agenda 22/03 Publication de résultats