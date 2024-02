Alnylam Pharmaceuticals, Inc. est une société biopharmaceutique au stade commercial. La société développe des thérapies basées sur l'interférence de l'acide ribonucléique (ARNi). Son pipeline comprend cinq produits commercialisés et plus de dix programmes cliniques, dont plusieurs en phase avancée de développement, dans quatre domaines thérapeutiques stratégiques : les médicaments génétiques, les maladies cardio-métaboliques, les maladies infectieuses hépatiques et les maladies du SNC et de l'œil. Ses médicaments à base d'ARNi comprennent ONPATTRO (patisiran), AMVUTTRA (vutrisiran), GIVLAARI (givosiran), OXLUMO (lumasiran) et Leqvio (inclisiran). ONPATTRO est une thérapie ARNi administrée par voie intraveineuse qui cible l'amylose à transthyrétine. GIVLAARI est utilisé pour réduire l'ARN messager (ARNm) de l'acide aminolévulinique synthase 1 induit dans le foie, afin de réduire les toxines associées aux crises et aux autres manifestations de la porphyrie hépatique aiguë. OXLUMO est une thérapie ARNi ciblant l'hydroxyacide oxydase 1 pour le traitement de l'hyperoxalurie primaire de type 1.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale