Alps Alpine Co., Ltd. est spécialisé dans la production et la commercialisation de composants électromécaniques. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit : - composants électroniques (52,4%) : composants pour téléphones mobiles, pour articles domestiques et pour équipements industriels (commutateurs, connecteurs, encodeurs, capteurs, syntoniseurs numériques, etc.) ; - équipements audio et de communication pour automobiles (37,8%) ; - services logistiques (8,2%) ; - autres (1,6%). La répartition géographique du CA est la suivante : Japon (19%), Chine (19,2%), Amériques (16,5%), Allemagne (10,7%) et autres (34,6%).

Secteur Equipements et pièces électroniques