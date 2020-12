Also renforce son partenariat avec HP en Europe de l'est

Zurich (awp) - Le distributeur de matériel informatique Also a renforcé son partenariat avec le fabricant d'imprimantes, d'ordinateurs et de consommables HP dans plusieurs pays d'Europe de l'est. Le groupe lucernois a débuté avec la vente de produits en Hongrie et va l'étendre l'année prochaine vers la République tchèque, la Slovaquie et la Roumanie.

Au total, Also est présent dans 23 pays, dont 13 se situent en Europe de l'est, a précisé mercredi la société d'Emmen. Le groupe s'est notamment fixé pour objectif de s'étendre dans cette région représentant un marché de 30 milliards d'euros, selon un communiqué.

al/lk