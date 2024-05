Altus Power, Inc. est un fournisseur à l'échelle commerciale de solutions solaires de bout en bout pour les clients commerciaux, industriels, du secteur public et des collectivités. La société crée, développe, possède et exploite des sites locaux de production d'énergie solaire, de stockage d'énergie et d'infrastructure de recharge dans tout le pays. Elle développe, possède et exploite des systèmes photovoltaïques (PV) et de stockage d'énergie à grande échelle sur les toits, au sol et dans les abris de voiture, au service des clients commerciaux et industriels, du secteur public et des collectivités. Son portefeuille comprend 896 mégawatts (MW) de systèmes photovoltaïques. Elle a conclu des accords d'achat d'électricité à long terme avec environ 450 entreprises et des contrats avec plus de 20 000 clients résidentiels qui sont desservis par plus de 240 MW de projets solaires communautaires en cours d'exploitation. Ses projets solaires communautaires desservent des clients dans huit États. La société participe également à de nombreux programmes de crédits d'énergie renouvelable (REC) dans tout le pays.

