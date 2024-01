AMETEK, Inc. figure parmi les leaders mondiaux de la fabrication et de la commercialisation d'instruments électroniques et de dispositifs électromécaniques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - instruments électroniques (68,8%) : instruments et écrans destinés aux cabines de pilotage d'avions, systèmes électroniques aéroportés de surveillance et d'enregistrement de données, capteurs de pression, de température et de débit destinés aux compagnies aériennes et aux équipementiers aéronautiques, appareils d'analyse dédiés aux secteurs du médical et de la recherche, instruments de mesure et de surveillance utilisés dans les industries de transformation, instruments et tableaux de bord destinés aux poids lourds et aux véhicules agricoles, etc. ; - dispositifs électromécaniques (31,2%) : moteurs sans balais, échangeurs de chaleur, connecteurs, terminaux, sous-systèmes de gestion thermique, moteurs-ventilateurs, etc. dédiés essentiellement aux secteurs de l'aéronautique, de l'automobile, du médical, de l'informatique et de la défense. En outre, le groupe propose des poudres métalliques et des alliages destinés à la fabrication de composants électroniques et de produits automobiles et aéronautiques. A fin 2022, le groupe dispose de plus de 150 sites de production dans le monde. La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (51,3%), Asie (21,4%), Royaume Uni (3,4%), Union européenne (15,1%) et autres (8,8%).

Secteur Equipements et composants électriques