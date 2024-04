Ampol Limited est un fournisseur d'énergie pour les transports basé en Australie. La société fournit de l'essence et un réseau de dépanneurs, et elle raffine, importe et commercialise des carburants et des lubrifiants. Elle a également lancé ses solutions de recharge de véhicules électriques et d'électricité domestique. La société fournit du carburant à environ 80 000 clients sur divers marchés de l'économie australienne, notamment la défense, l'exploitation minière, les transports, la marine, l'agriculture, l'aviation et d'autres secteurs commerciaux. Grâce à son réseau de vente au détail, la société sert environ trois millions de clients chaque semaine en leur proposant du carburant et des produits de commodité, ainsi que la recharge de véhicules électriques dans certains endroits. Sa clientèle est soutenue par sa solide chaîne d'approvisionnement et ses infrastructures stratégiques à travers le pays, qui comprennent 16 terminaux, six pipelines, 55 dépôts humides, plus de 1 800 sites de marque et une raffinerie située à Lytton, dans le Queensland. Ce réseau est soutenu par plus de 8 300 personnes en Australie et à l'étranger.

Indices liés S&P/ASX 200