AN2 Therapeutics, Inc. est une société biopharmaceutique en phase clinique. La société développe des traitements pour des maladies infectieuses rares, chroniques et graves dont les besoins ne sont pas satisfaits. Son premier candidat est l'épétraborole, un traitement oral potentiel à prise unique quotidienne doté d'un nouveau mécanisme d'action pour les patients atteints de mycobactériose non tuberculeuse (MNT), une maladie infectieuse rare, chronique et progressive causée par des bactéries connues sous le nom de mycobactéries, qui entraîne des lésions pulmonaires irréversibles et peut être fatale. L'épétraborole est conçu pour produire une activité antimycobactérienne à large spectre par l'inhibition d'une étape essentielle et universelle de la synthèse des protéines bactériennes. L'épétraborole est une petite molécule expérimentale, contenant du bore, biodisponible par voie orale, qui inhibe la leucyl-ARNt synthétase bactérienne (LeuRS), une enzyme qui catalyse la fixation de la leucine aux molécules d'ARN de transfert (ARNt), une étape essentielle de la synthèse des protéines.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale