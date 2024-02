AvidXchange Holdings, Inc. est un fournisseur de logiciels d'automatisation des comptes fournisseurs et de solutions de paiement pour les entreprises du marché intermédiaire et leurs fournisseurs. Le logiciel et la plateforme de paiement de la société, basés sur le cloud, numérisent et automatisent le flux de travail des comptes fournisseurs pour les entreprises du marché intermédiaire (les clients acheteurs d'AvidXchange), et leurs prestataires de services et fournisseurs (les clients fournisseurs d'AvidXchange). La société fournit des solutions et des services dans toute l'Amérique du Nord, dans de nombreux secteurs, notamment l'immobilier, les associations de propriétaires, la construction, les services financiers (y compris les banques et les coopératives de crédit), les établissements de soins de santé, les services sociaux, l'éducation et les médias. Les solutions logicielles d'AvidXchange sont fournies principalement par le biais d'une plateforme SaaS (Software-as-a-Service) qui relie les clients acheteurs utilisant les produits d'automatisation des comptes fournisseurs de l'entreprise à un réseau de leurs fournisseurs, y compris les clients fournisseurs qui se sont inscrits au réseau de paiements électroniques d'AvidXchange (le réseau AvidPay).

Indices liés Russell 2000