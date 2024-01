Barrett Business Services, Inc. est un fournisseur de solutions de gestion d'entreprise pour les petites et moyennes entreprises. La société a développé une plate-forme de gestion qui intègre une approche basée sur les connaissances du secteur du conseil en gestion avec des outils du secteur de l'externalisation des ressources humaines. Elle exploite un modèle de prestation décentralisé en utilisant des équipes d'affaires axées sur l'exploitation, généralement situées à environ 80 km de ses entreprises clientes. La société soutient ses clients par une présence locale sur environ 68 marchés à travers les États-Unis. La société dispose d'un réseau d'agences en Arizona, Californie, Colorado, Delaware, Idaho, Maryland, Nevada, Nouveau Mexique, Caroline du Nord, Oregon, Pennsylvanie, Tennessee, Utah, Virginie et Washington. Elle dispose également de sites de recrutement plus petits dans ses zones de marché générales, qui sont sous la direction d'une succursale. La société propose deux catégories de services, à savoir les services professionnels aux employeurs (PEO) et le recrutement.

Indices liés Russell 2000