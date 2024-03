Bentley Systems, Incorporated est une société de logiciels d'ingénierie d'infrastructure. La société propose des solutions aux entreprises et aux professionnels tout au long du cycle de vie des infrastructures. Ses applications d'ingénierie et ses applications géoprofessionnelles prennent en charge l'ensemble des disciplines de l'ingénierie et de la géoprotection et sont principalement des applications de bureau pour les praticiens professionnels. Ses systèmes d'entreprise pour la réalisation de projets et la performance des actifs sont fournis via des environnements en nuage et hybrides, développés pour étendre la collaboration au sein de l'entreprise pendant la réalisation du projet et pour gérer et exploiter les informations d'ingénierie pendant les opérations et la maintenance. Ses solutions industrielles résolvent des problèmes spécifiques aux propriétaires d'actifs d'infrastructure et aux écosystèmes d'exécution de projets qui soutiennent ces propriétaires. Ses solutions iTwin Platform, basées sur le cloud, permettent des flux de travail de jumeaux numériques qui peuvent couvrir les cycles de vie des projets et des actifs. L'entreprise propose également des services d'intelligence artificielle aux ministères des transports.

Secteur Logiciels