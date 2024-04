Beyond, Inc. est une société de commerce électronique. La société possède Overstock, Bed Bath & Beyond, Baby & Beyond, Zulily et d'autres marques connexes ainsi que la propriété intellectuelle associée. Son ensemble de marques de commerce en ligne propose divers produits. Bed Bath & Beyond est un détaillant en ligne de meubles et d'articles pour la maison aux États-Unis et au Canada. Son site web de commerce électronique vend une gamme de produits pour la maison, notamment des meubles, des articles de literie et de bain, des articles de patio et d'extérieur, des tapis, des articles de table et de cuisine, des articles de décoration, des articles de rangement et d'organisation, des petits appareils électroménagers, des articles de bricolage et bien plus encore. Elle propose d'autres produits ou services, notamment des opportunités de publicité commerciale, des services de place de marché, un soutien aux ventes internationales et l'intégration de Supplier Oasis. Sa plateforme Supplier Oasis est un point d'intégration unique qui permet à ses partenaires de gérer leurs produits, leurs stocks et leurs canaux de vente. Elle facilite également les ventes internationales pour les clients situés en dehors des États-Unis par l'intermédiaire de fournisseurs logistiques tiers.

Secteur Internet