Les investisseurs activistes ont renoué avec des rendements à deux chiffres en 2023 après une année de pertes, grâce à un marché des actions plus fort et à une sélection judicieuse des titres, ont déclaré les gestionnaires de fonds et leurs clients.

D'autres batailles d'entreprises semblent se profiler alors que des capitaux frais sont prêts à affluer dans le secteur et que de nouveaux venus flirtent avec l'utilisation d'outils rendus célèbres par des agitateurs d'entreprises chevronnés tels que Carl Icahn.

Les investisseurs activistes, qui poussent les entreprises à changer de direction, à rationaliser leurs opérations ou à se mettre en vente, ont obtenu un rendement moyen de 20,2 % l'année dernière, selon les données de Hedge Fund Research. En 2022, les activistes ont perdu en moyenne 16 %.

Les rendements de certains investisseurs ont été encore meilleurs : ValueAct Capital de Mason Morfit a affiché un rendement de 39 % et Pershing Square Holdings de Bill Ackman a enregistré un gain de 27 %.

Legion Partners Asset Management, qui a fait pression pour que des changements soient apportés à Twilio, entre autres, a gagné 35 % ; Caligan Partners, qui s'intéresse aux soins de santé, a progressé de 37 %. Engaged Capital a progressé de 29 %, Sachem Head Capital Management de 24 % et Corvex Select Equity Fund de 21 %, selon les investisseurs de ces fonds. Anson Funds Management, un fonds multi-stratégies qui développe sa stratégie d'activisme, a gagné 18%, selon un investisseur.

Les représentants de ces sociétés n'ont pas souhaité faire de commentaires.

Le gain moyen des activistes a été inférieur au gain de 24 % du S&P 500 de l'année dernière. Mais la perte moyenne en 2022 n'a pas non plus été aussi importante que le plongeon de 18 % du S&P. De nombreux fonds spéculatifs affirment aux investisseurs qu'ils ne battront pas les marchés à la hausse, mais qu'ils protégeront le capital à la baisse.

"Après une année 2022 largement décevante, les activistes se sont généralement mieux comportés l'année dernière", a déclaré Sebastian Alsheimer, associé du cabinet d'avocats Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, spécialisé dans l'engagement des actionnaires et l'activisme. "Ils ont été aidés par un marché boursier en hausse, mais ils méritent également d'être félicités pour avoir habilement identifié les cibles."

Les données de la banque d'investissement Lazard font état de 252 nouvelles campagnes d'investisseurs activistes dans le monde l'année dernière, soit une hausse de 7 % par rapport à 2022 et un nouveau record d'activité, les investisseurs faisant pression sur un plus grand nombre d'entreprises européennes et asiatiques pour qu'elles mettent en œuvre des changements.

Les investisseurs activistes ont ciblé de grandes entreprises de renom telles que le géant du divertissement Walt Disney, la société d'informatique dématérialisée Salesforce et le géant pharmaceutique Bayer, ainsi que des entreprises beaucoup plus petites telles que Clear Channel Outdoor, Forward Air et Overstock.com, qui s'appelle désormais Beyond.

Alors que les hausses de taux d'intérêt et d'autres facteurs ralentissant la croissance ont affecté certaines entreprises, "les activistes ont réussi à imposer des réductions de coûts, des changements de direction et des alternatives stratégiques", a déclaré Jessica McDougall, associée et responsable de la gouvernance d'entreprise et de l'engagement actionnarial chez Longacre Square Partners. "De nombreux conseils d'administration n'ont réalisé que trop tard qu'il ne suffit pas de rafraîchir les administrateurs pour compenser la baisse des performances dans le climat actuel.

Selon les avocats, les banquiers et les gestionnaires de fonds spéculatifs, les investisseurs sont prêts à pousser davantage les entreprises à changer cette année. Ils notent que les activistes accélèrent parfois les changements déjà envisagés par le conseil d'administration. Certains investisseurs ont déclaré qu'ils étaient prêts à engager de nouveaux capitaux dans les activistes en pensant que les rendements resteraient élevés et que les transactions reprendraient.

L'année dernière, un nombre record de 77 activistes ont lancé des campagnes pour la première fois, contre 55 l'année précédente, selon les données de Lazard.

"Nous nous attendons à une activité importante dans l'espace des petites capitalisations boursières en raison de la sous-performance relative par rapport aux grandes capitalisations l'année dernière", a déclaré Alsheimer de Wilson, Sonsini. (Reportage de Svea Herbst-Bayliss ; Rédaction de David Gregorio)