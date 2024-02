Bio-Techne Corporation est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de produits utilisés dans les recherches en sciences de la vie. Le groupe propose des réactifs et des outils de diagnostic à destination des chercheurs, des médecins, des laboratoires, des sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, etc. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - réactifs biologiques, chimiques et outils d'analyse (74,3%) : protéines, anticorps, molécules, sérums de culture, outils pour les travaux cellulaires, outils pour l'étude des protéines, outils d'immuno-essais, etc. ; - produits de diagnostic et de génomique (25,7%) : réactifs et produits utilisés dans l'analyse du sang, l'analyse des acides nucléiques, la biopsie des tissus, l'analyse des gènes, le dépistage des cancers et des porteurs génétiques, etc. La distribution géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (56,5%), Royaume Uni (4,4%), Europe-Moyen Orient-Afrique (19,4%), Chine (10%), Asie-Pacifique (6,4%) et autres (3,3%).

Secteur Recherche biotechnologique et médicale