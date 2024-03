Blend Labs, Inc. fournit une plateforme logicielle basée sur le cloud et une suite de produits pour les fournisseurs financiers afin de transformer les expériences bancaires des consommateurs et de rationaliser les flux de travail pour leurs équipes. La société opère à travers deux segments : Blend Platform et Title365. Le segment Blend Platform comprend une suite de produits qui alimentent l'ensemble du processus d'origination, depuis les flux de travail en amont jusqu'à l'expérience du consommateur. Le segment Blend Platform contient également une plateforme logicielle, appelée Blend Builder Platform, qui offre un ensemble d'outils de conception "low-code", "drag-and-drop", des composants modulaires et des intégrations pour permettre à ses clients de créer et de déployer leurs propres offres de nouveaux produits. Son segment Title365, avec sa plateforme logicielle, offre des services de recherche de titres pour les polices d'assurance titres, des services d'entiercement et d'autres services de clôture et de règlement. La société propose une variété de produits, notamment des prêts hypothécaires, des prêts immobiliers, des prêts automobiles, des prêts personnels, des cartes de crédit et des comptes de dépôt.

Secteur Logiciels