Bumitama Agri Ltd. est un producteur de régimes de fruits frais (FFB) et d'huile de palme brute (CPO) et de palmistes (PK) basé en Indonésie. L'activité principale de la société est la détention d'investissements. Les principales activités des filiales sont la détention d'investissements, l'exploitation de plantations de palmiers à huile et de moulins à huile de palme situés dans les provinces indonésiennes de Kalimantan central, Kalimantan occidental et Riau, ainsi que la production et le commerce d'huile de palme brute et de produits connexes. Elle se consacre à la culture des palmiers à huile, ainsi qu'à la récolte et à la transformation des régimes de fruits de palmier frais en CPO et PK. La société possède un total de 15 usines avec une superficie totale plantée d'environ 187 628 hectares. Ses usines comprennent Pundu Nabatindo Mill, Katari Agro Mill, Gunung Makmur Mill, Bukit Makmur Mill, Sungai Cempaga Mill, Selucing Mill, Kotawaringin Mill, Lamandau Mill, Tonam Raya Mill, Kendawangan Mill, Pembangunan Raya Mill, Sungai Rasau Mill et Bukit Tunggal Jaya Mill.

Secteur Transformation des aliments