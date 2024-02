Bystronic AG, anciennement Conzzeta AG, est une société holding diversifiée basée en Suisse et active dans les secteurs de l'industrie et des produits de consommation. Les activités de l'entreprise sont structurées en trois segments principaux : le segment Traitement de la tôle (Bystronic) propose des solutions pour le traitement de la tôle et d'autres matériaux en feuille ; le segment Spécialités chimiques développe, fabrique et traite des matériaux en mousse spéciaux (FoamPartner) et propose des vernis de surimpression et des colles de laminage pour l'industrie graphique et l'industrie de l'emballage (Schmid Rhyner) ; et le segment Articles de sport (Mammut) développe et commercialise des équipements d'escalade, d'alpinisme, de randonnée, d'entraînement en montagne et de sports d'hiver.

Secteur Machines et équipements industriels