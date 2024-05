Carlsberg A/S figure parmi les 1ers producteurs mondiaux de bières. L'activité du groupe s'organise autour de 2 pôles : - production et vente de bières : 101 millions de hectolitres vendus en 2023 principalement sous les marques Carlsberg et Tuborg ; - production, mise en bouteille et distribution de boissons sans alcool : boissons gazeuses, boissons énergétiques et eaux minérales (24,1 millions de hectolitres vendus en 2023). La répartition géographique du CA est la suivante : Europe de l'Ouest (50,7%), Asie (31,7%), Europe de l'Est et Europe centrale (17,6%).

Secteur Brasseurs