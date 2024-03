CAVA Group, Inc. est l'enseigne de restauration rapide méditerranéenne qui définit la catégorie. Les restaurants de la société servent des plats méditerranéens sains et rapides. Ses trempettes et ses pâtes à tartiner, dont la production est centralisée, sont vendues à l'échelle nationale par des épiceries, notamment Whole Foods Markets, tandis que ses vinaigrettes sont proposées dans les épiceries de certains marchés. L'entreprise opère à travers deux segments : CAVA et Zoes Kitchen. Elle propose à ses clients des sélections élaborées par des chefs cuisiniers. Son menu répond à un éventail de préférences alimentaires, allant des régimes copieux et indulgents aux régimes végétaliens, végétariens, sans gluten, sans produits laitiers, paléo, céto et sans noix. L'entreprise a mis au point une expérience multicanal qui comprend la restauration en restaurant, le retrait numérique, le retrait au volant, la livraison, la restauration et les offres de produits de consommation courante, soutenues par sa solide infrastructure numérique. Elle exploite également des cuisines numériques CAVA pour optimiser la production hors établissement dans certains marchés et zones commerciales. Ses filiales comprennent CAVA Foods, LLC, et Zoe's Kitchen, Inc.

