Charles River Laboratories International, Inc. est spécialisé dans le développement de produits et de services dans le domaine de la recherche et du développement non clinique de médicaments à destination des entreprises pharmaceutiques, des agences gouvernementales et des institutions universitaires. Le CA par activité se répartit comme suit : - prestations de services de découverte et d'évaluation de la sécurité (61,5%) : services de découverte pour l'identification, le criblage et la sélection des composés principaux pour le développement de nouveaux candidats-médicaments, et de tests in vivo et in vitro, incluant les études pharmacocinétiques, bioanalytiques, métaboliques, toxicologiques et pathologiques, pour l'évaluation de la sécurité des produits pharmaceutiques, des dispositifs médicaux, des produits de santé animale, des produits chimiques et agrochimiques et des biocides ; - développement de solutions utilisées dans les processus de fabrication de médicaments (19,9%) : produits et services de tests microbiologiques, de tests in vitro, de tests endotoxines, d'identification microbienne, de développement, de fabrication de vaccins aviaires, etc. Le groupe propose également des services de fabrication sous contrat de thérapies cellulaires et géniques ; - développement et vente de modèles de recherche et prestations de services connexes (18,6%) : souris, rats, modèles immunodéficients, lapins, cobayes, hamsters, etc. Le groupe propose également des cellules primaires et des produits spécialisés (produits de bioconservation, milieux de congélation pour cultures cellulaires, antigènes, peptides, modèles de souris humanisées, etc.) pour le développement et la fabrication de nouvelles thérapies cellulaires. Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de services (80,9%) et ventes de produits (19,1%). La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (58,9%), Europe (26%), Canada (10%), Asie-Pacifique (4,8%) et autres (0,3%).

Secteur Recherche biotechnologique et médicale