ChitogenX Inc. est une entreprise canadienne émergente de produits biologiques pour l'orthopédie et la médecine sportive. La société est engagée dans le développement de technologies thérapeutiques de réparation des tissus mous afin d'améliorer le taux de réussite des chirurgies orthopédiques et sportives. Le biopolymère breveté de la société a été spécifiquement conçu pour augmenter les taux de guérison des blessures professionnelles et sportives aux tendons, ligaments, ménisques et cartilages. Le biopolymère, le plasma riche en plaquettes autologues (PRP) et l'implant combiné peuvent être placés directement sur le site de la blessure par les chirurgiens au cours d'interventions chirurgicales de routine, sans prolonger de manière significative la durée des opérations et sans autres interventions. La société évalue son potentiel pour des utilisations thérapeutiques en dehors du marché de la réparation des tissus mous. La Société, par l'intermédiaire de l'Ecole Polytechnique et de deux partenaires industriels, définit les composants du PRP, l'impact distinct de chaque composant et leur action collective sur la réparation des tissus.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale