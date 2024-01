Le PDG de Citigroup, Jane Fraser, a tenu une conférence téléphonique jeudi avec les directeurs généraux pour discuter de la vaste réforme de la banque, selon deux sources familières avec la situation, alors qu'elle a supprimé d'autres postes de direction cette semaine.

Lors de conversations séparées, les directeurs des marchés, du risque et de la banque d'investissement ont été informés qu'ils étaient licenciés dans le cadre de la réorganisation, selon les sources et deux autres personnes familières avec le processus qui ont refusé d'être identifiées en discutant des questions de personnel.

Deux des quatre sources ont précisé que certains cadres ont été informés que leur poste n'existerait plus à partir du 1er février. De plus amples détails sur les licenciements et les indemnités de départ seront annoncés la semaine prochaine, ont-elles ajouté.

Citigroup s'est refusé à tout commentaire.

La semaine dernière, la banque a annoncé qu'elle supprimerait 20 000 emplois au cours des deux prochaines années, après un quatrième trimestre marqué par des charges exceptionnelles qui ont entraîné une perte de 1,8 milliard de dollars.

Bien que Citi ait fourni des mises à jour périodiques sur les réductions, les investisseurs et les travailleurs surveillent de près le calendrier et les détails des changements organisationnels. L'appel de Fraser de jeudi n'a pas été rapporté précédemment.

Au cours de l'appel avec les directeurs généraux, M. Fraser a abordé différents sujets de la réorganisation ainsi que le plan plus large de 20 000 suppressions d'emplois au cours des deux prochaines années, selon l'une des sources, qui a été informée de l'appel.

Les effectifs seront réduits de 5 000 personnes dans le cadre de la réorganisation actuelle, tandis que 5 000 autres employés seront licenciés dans le cadre de la vente d'activités, selon la source citée par M. Fraser.

Dix mille autres employés seront licenciés dans des fonctions de soutien telles que la technologie et les opérations, a ajouté la source.

La réduction prévue par Citi d'environ 8 % de son personnel est l'un des licenciements les plus importants de ces dernières années à Wall Street. Ce remaniement est au cœur des efforts déployés par M. Fraser pour rationaliser la banque et augmenter ses rendements et le cours de son action.

La troisième banque américaine est également confrontée à une ordonnance de consentement des autorités de régulation datant de 2020 et exigeant la correction de plusieurs "déficiences de longue date" dans ses contrôles internes.

Citi a nommé Jagdish Rao au poste de responsable du reporting réglementaire et de la remédiation, sous la responsabilité du directeur financier Mark Mason et du directeur des opérations Anand Selvakesari, selon une note interne dont le contenu a été communiqué à Reuters et confirmé par un porte-parole de Citi.

M. Rao occupait dernièrement le poste de directeur administratif pour les activités de banque personnelle et de gestion de patrimoine.