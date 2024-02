CKD Corporation est engagée dans la fabrication et la vente de machines et d'équipements automatiques. Le segment des machines automatiques propose des systèmes d'emballage automatiques, des systèmes d'inspection de traitement d'images, des systèmes de fabrication de batteries au lithium-ion, des machines d'inspection tridimensionnelles d'impression de soudure, des systèmes de fabrication d'éclairage et des systèmes de fabrication de condensateurs. Le segment Machines propose des unités d'indexation, des moteurs à entraînement direct, des unités de prise et de pose, des vannes de commande directionnelle pneumatiques, des vannes de commutation manuelle, des cylindres pneumatiques, des cylindres avec vanne, des cylindres spéciaux, des actionneurs électriques, des cylindres multifonctions, des filtres, des régulateurs, des lubrificateurs, des raccords, des régulateurs de vitesse, des séchoirs de type réfrigéré, des séchoirs de type sec, des séchoirs de type à membrane, des filtres de ligne principale, des capteurs de débit, des capteurs de pression et diverses vannes. La société participe également aux activités de l'agence d'assurance et de l'affacturage.

Secteur Machines et équipements industriels