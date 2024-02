Clearwater Analytics Holdings, Inc. est un fournisseur de solutions SaaS (Software-as-a-Service) pour l'agrégation automatisée des données d'investissement, le rapprochement, la comptabilité, la conformité, le risque, la performance et le reporting. Le logiciel de la société permet aux clients de simplifier leurs opérations de comptabilité d'investissement, ce qui leur permet de se concentrer sur les fonctions commerciales, telles que la stratégie d'allocation d'actifs et la sélection d'investissements. Sa plateforme fournit des services de comptabilité, de données et d'analyse avancée, ainsi que des rapports sur les actifs d'investissement mondiaux, quotidiennement ou à la demande. La société fournit des solutions de comptabilité et de reporting des investissements, de mesure de la performance, de contrôle de la conformité et d'analyse des risques pour les trésoreries d'entreprise, les entités gouvernementales, les gestionnaires d'actifs, les compagnies d'assurance, les investisseurs institutionnels et les entreprises. Elle fournit également une technologie modulaire composée de capacités de gestion d'investissement front et middle-office couvrant la gestion de portefeuille, la gestion des ordres et le traitement des fonds en unités de compte.

Secteur Logiciels