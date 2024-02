Compass, Inc. est une société de courtage axée sur la technologie qui fournit une plateforme complète de logiciels, de services et d'assistance pour aider ses agents immobiliers résidentiels à fournir des services aux clients vendeurs et acheteurs. La plateforme de l'entreprise comprend une suite intégrée de logiciels basés sur le cloud pour la gestion de la relation client, le marketing, le service client, les services de courtage et d'autres fonctionnalités essentielles, tous conçus sur mesure pour le secteur de l'immobilier et permettant d'offrir ses principaux services de courtage. La plateforme utilise également des données, des analyses, l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique pour fournir des recommandations et des résultats aux agents de Compass et à leurs clients. Les agents utilisent sa plateforme pour aider les vendeurs et les acheteurs de maisons à répertorier, commercialiser, vendre et trouver des maisons, ainsi qu'à travers la fourniture de services, tels que le titre, l'entiercement et l'hypothèque. Ses outils Glide permettent de remplir divers formulaires immobiliers, de préparer des offres, de signer électroniquement et de collaborer.

Secteur Services et conseils en informatique