CompoSecure, Inc. est un partenaire technologique des fintechs et des consommateurs du monde entier. La société est un fournisseur de cartes de paiement financières haut de gamme et de solutions de stockage et de sécurité des crypto-monnaies et des actifs numériques. Sa technologie de carte de paiement et ses cartes en métal avec les capacités de sécurité et d'authentification d'Arculus offrent des expériences de marque premium, permettent aux gens d'accéder et d'utiliser leurs actifs financiers et numériques, et garantissent la confiance au point d'une transaction. La société conçoit et fabrique des cartes en métal, y compris des cartes à contact et à double interface. Ses principaux facteurs de forme métalliques sont Embedded Metal, Metal Veneer Lite, Metal Veneer et Full Metal. La plateforme Arculus est proposée par l'intermédiaire de solutions de marque partenaire, qui comprennent une version de la carte Arculus Key portant la marque du partenaire, ainsi que tout ou partie de l'Arculus Cold Storage Wallet et d'autres produits et/ou services Arculus. Parmi ses clients figurent des banques nationales et internationales, ainsi que d'autres émetteurs de cartes de crédit.

Indices liés Russell 2000