Computershare Limited est un agent de transfert et un prestataire de services aux investisseurs. Les secteurs d'activité de la société comprennent les services aux émetteurs, les services hypothécaires et les services de location immobilière, les plans d'actionnariat des employés et les services de bons, les services aux entreprises, les services de communication et les services publics, Computershare Corporate Trust et les services technologiques. Les services aux émetteurs comprennent la tenue des registres, les opérations sur titres et la gestion des relations avec les parties prenantes. Les Services hypothécaires et les Services de location immobilière comprennent les services hypothécaires et les activités connexes. Employee Share Plans & Voucher Services (plans d'actionnariat salarié et services de bons d'achat) : services administratifs et services connexes. Les services aux entreprises comprennent l'administration des faillites et des recours collectifs. Les services de communication et les services publics comprennent la composition et l'impression de documents. Computershare Corporate Trust comprend des services de fiducie et d'agence. Les services technologiques comprennent la fourniture de logiciels spécialisés dans le registre des actions et les services financiers.

