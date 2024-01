Le groupe a engagé un prestataire aux États-Unis pour l’aider à la préparation de ses campagnes de pré-lancement et de lancement de produits.

Syneos Health aidera à la préparation de l’ensemble des campagnes de pré-lancement et de lancement du ZEPIZURE, faisant bénéficier Crossject de sa présence aux États-Unis et de son expertise dans la mise sur le marché de nouveaux traitements.

Le groupe s’apprêtant à déposer un dossier réglementaire aux États-Unis, il paraît logique et pertinent qu’il renforce sa puissance marketing à l’échelle locale, en cherchant par ailleurs à renforcer également la présence de Crossject. Rappelons que le groupe a remporté une commande passée par le BARDA (Biomedical Advanced Research and Development Authority) aux Etats-Unis et qu’il vise une demande d’autorisation auprès de la FDA.

Cette nouvelle est rassurante, témoignant du volontarisme et de l’optimisme du groupe concernant l’obtention de cette autorisation.