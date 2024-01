Au-delà de la commande ferme du BARDA (Biomedical Advanced Research and Development Authority) aux Etats-Unis et d’un accord de commercialisation pour l’Australie et la Nouvelle-Zélande, Crossject annonce avoir signé un accord de commercialisation en Europe du Nord pour ZEPIZURE (ex Midazolam). La nouvelle ne devrait pas avoir d’impact sur nos prévisions, ces dernières s’appuyant sur les produits effectivement lancés.